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Şüphelilere başarıyla müdahale eden polislere ödül

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:33
Şüphelilere başarıyla müdahale eden polislere ödül

ORDU (AA) - Altınordu ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde maddi hasarlı kaza yapan kamyonetin içindeki iki kişiyi yere yatırarak üzerlerini arayan polisler ödüllendirildi.

Emniyet Müdürü Suat Çelik, makamında gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, 6 özel harekat polisinin, aldıkları eğitimle olaya başarıyla müdahale ettiğinin görüldüğünü belirterek, "Ben yapılan müdahale şeklinin mükemmel olduğunu gördüm." dedi.

Tamamen spontane gelişen olaya çok güzel müdahale edildiğini dile getiren Çelik, "Ben bu müdahale şeklinin polis okullarındaki derslerde okutulacak kadar mükemmel ve güzel olduğunu gördüm. Bu müdahale şeklinin gittiğim her yerde takdire şayan olduğunu anlatıyorum." ifadesini kullandı.

Çelik, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na, bu müdahalenin ödüllendirilmesi gerektiğini söylediğini kaydederek, Vali Balkanlıoğlu'nun da bu polislerin ödüllendirilmesini uygun gördüğünü söyledi.

Emniyet Müdürü Çelik, konuşmanın ardından Çevik Kuvvet Şube Müdürü Uğur Kadıoğlu'nun da hazır bulunduğu törende, 6 özel harekat polisine başarı belgelerini takdim etti.

Öte yandan, aracın kaza anı ve polislerin iki kişiye müdahale etmeleri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonet, 9 Ocak'ta, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yanındaki virajı alamayarak, polis araçlarının park halinde olduğu yerde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarpmıştı. Kaza sonrası nöbet tutan polisler, araç sürücüsünü ve yanındaki kişiyi yere yatırarak üst araması yapmıştı.

Yapılan incelemenin ardından kazanın, sürücünün yolun yağmurlu olması nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesinden kaynaklandığı tespit edilmişti.


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