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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Yurtta kış

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:44

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Domaniç-İnegöl Karayolu'nda tipi nedeniyle kayan araçlardan dolayı zaman zaman ulaşım durma noktasına gelirken, trafik ekipleri ağır vasıtaların ve zinciri bulunmayan araçların geçişine ise izin vermiyor.

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, yolda kalan çok sayıda araç da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

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