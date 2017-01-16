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Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:48

MUŞ (AA) - Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ikisi Milli Eğitim Müfettişi 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "06 Ocak ve 13 Ocak 2017 tarihlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Hazineye ait arazinin okul ve spor tesisleri yapılmak şartı ile tahsis edilmesi ve gerçekleşmeyen projeyi usulsüz müfettiş raporu ile gerçekleştirilmiş gibi göstermek suretiyle arazinin üzerindeki şerhin usule aykırı şekilde kaldırılarak, Bank Asya'dan tapu ipoteği karşılığı kredi kullanılması ile ilgili olarak 2 Milli Eğitim Müfettişi, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir şirket üyesi tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında bir öğretmenin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına yer verilen açıklamada, üç kamu görevlisinin serbest bırakıldığı, FETÖ/PDY'ye ait el konulan okullardaki iki yönetici hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Bu arada, sosyal paylaşım sitelerinden, 6 Ocak'ta Bulanık ilçesinde düzenlenen "Teröre Hayır Yürüyüşü"ne ait görüntülere hakaret içerikli, halkı kin ve nefrete sürükleyecek, PKK/KCK terör örgütü propagandası içeren yorumlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişiden birinin tutuklandığı bildirildi.

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