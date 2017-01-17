17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ABD ve Küba, uluslararası adli iş birliği mutabakatı imzaladı

17 Ocak 2017 Salı, 11:55

HAVANA (AA) - ABD ve Küba, terör, insan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi uluslararası suç faaliyetlerinin önlenmesi için ülkeler arasında adli iş birliğine gidilmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Küba İçişleri Bakanlığı arasında varılan mutabakatın, ülkeler arasında istihbarat paylaşımı, ortak kovuşturma yürütülmesi ve ihtiyaç halinde karşılıklı personel görevlendirilmesi gibi hususları içerdiği bildirildi.

Mutabakat zaptı, ABD'nin Havana Büyükelçisi Jeffrey De Laurentis ve Küba'nın yeni atanan İçişleri Bakanı Koramiral Julio Cesar Gandarilla tarafından imzalandı. ABD Başkanı Barack Obama'nın Küba ile ilişkilerin normalleştirilmesinden sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, basına kapalı yapılan imza töreninde gözlemci olarak bulundu.

Küba yönetimi, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından, Obama yönetimi görevi devretmeden yumuşama sürecinden somut sonuçlar elde etmek amacıyla farklı alanlardaki müzakeresi süren anlaşmaları hızla devreye soktu. Zira Trump, kampanya sürecinde Obama'nın Küba ile yaptığı anlaşmaları yeniden değerlendireceğini ve Amerikan çıkarlarına uymayanları rafa kaldıracağını söylemişti.

Öte yandan Trump, Castro-karşıtı Küba asıllı bazı isimleri geçiş ekibine dahil etmişti. Her ne kadar bu isimler Küba açılımı konusunda henüz herhangi bir itiraz dile getirmiş olmasa da Cumhuriyetçi eski diplomatlar ve Küba kökenli Kongre üyeleri, ABD'nin Küba'nın siyasi muhalefeti bastırmakla sorumlu olan güvenlik kurumuyla istihbarat paylaşımı konusunda anlaşmasını eleştirdi.

Obama yönetimi ise insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı gibi uluslararası boyutu olan suçlarla mücadelenin her iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyleyerek atılan adımı savundu.

Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Obama'nın Küba politikasının amacı gayet açıktır: Küba halkının daha iyi bir geleceğe kavuşmasına yardımcı olmak ve ABD'nin çıkarlarını geliştirmek. Hükümetlerimiz arasında hala ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor ancak son iki yılda kaydettiğimiz ilerlemeler, ilişkilerimizi geçmişe dayalı olarak değil geleceği inşa etmek hedefine yönelik kurduğumuzda önümüzde nasıl imkanların açılacağını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

Obama yönetimi geçen hafta Küba ile bir yıl süren müzakerelerin ardından, Kübalı mültecilere Amerikan topraklarına adım atar atmaz ülkede kalma ve yasal ikamet hakkı veren 21 yıllık "ıslak ayak, kuru ayak" politikasına son verdiğini açıklamıştı.






İLGİLİ HABERLER

Başbakan Yıldırım'ın kabulü
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KABULÜ
Hindistan'da Müslüman'ın katilleri kefaletle serbest bırakıldı
YEREL

HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMAN'IN KATİLLERİ KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Osmanlıspor kupa maçı hazırlıklarına başladı
YEREL

OSMANLISPOR KUPA MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE TELGRAFI
Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Aç kalan tilkiyi poğaça ile beslediler
YEREL

AÇ KALAN TİLKİYİ POĞAÇA İLE BESLEDİLER
Halep için vazgeçtiği hayalini Kızılay gerçekleştirdi
YEREL

HALEP İÇİN VAZGEÇTİĞİ HAYALİNİ KIZILAY GERÇEKLEŞTİRDİ
Bakan Çavuşoğlu, YÖK'te akademisyenlerle buluştu
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, YÖK'TE AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ

Hindistan havayolu şirketinden kadınlara özel koltuk
YEREL

HİNDİSTAN HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN KADINLARA ÖZEL KOLTUK
YÖK'te &quot;dış politika&quot; toplantısı
YEREL

YÖK'TE "DIŞ POLİTİKA" TOPLANTISI
&quot;Girişimci Öğrenciler, Akıllı Cihazlar Tasarlıyor&quot; yarışması
YEREL

"GİRİŞİMCİ ÖĞRENCİLER, AKILLI CİHAZLAR TASARLIYOR" YARIŞMASI
Meksika'daki gece kulübü saldırısı
YEREL

MEKSİKA'DAKİ GECE KULÜBÜ SALDIRISI
Tenis: Avustralya Açık
YEREL

TENİS: AVUSTRALYA AÇIK
Brezilyalı Bady Gençlerbirliği'nde
YEREL

BREZİLYALI BADY GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni
YEREL

SGK HİZMET BİNALARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABULÜ

SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni
YEREL

SGK HİZMET BİNALARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni
YEREL

SGK HİZMET BİNALARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Himmet toplantısı &quot;havuz&quot;, himmet parası &quot;tereyağı&quot;
YEREL

HİMMET TOPLANTISI "HAVUZ", HİMMET PARASI "TEREYAĞI"
&quot;Türkiye'de Kuşaklararası Dayanışmanın Değerlendirilmesi Projesi&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'DE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ"
Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle girdi
YEREL

VENEZUELA'DA YÜKSEK DEĞERLİ BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRDİ

Haymana Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Göktürk'e 'hoş geldin' yemeği
YEREL

HAYMANA MUHTARLAR DERNEĞİ'NDEN KAYMAKAM GÖKTÜRK'E 'HOŞ GELDİN' YEMEĞİ
Hazine 844,9 milyon lira borçlandı
YEREL

HAZİNE 844,9 MİLYON LİRA BORÇLANDI