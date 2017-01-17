17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzonspor, kupada Gümüşhanespor'a konuk olacak

17 Ocak 2017 Salı, 11:56


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig temsilcisi Gümüşhanespor ile karşılaşacak.

Yenişehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Grupta 4 maç sonunda 5 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, 7 puanla ikinci sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligin ikinci bölümüne Bursaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetin moraliyle başlayan Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Bero ile kırmızı kart cezalısı N'Doye yarınki maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Onazi, Medjani, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo ve Suk 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.



İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ POLİSE YÖNELİK SALDIRI
Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ POLİSE YÖNELİK SALDIRI
Büyükşehir Belediyesi'den yangın ve kurtarma eğitimi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'DEN YANGIN VE KURTARMA EĞİTİMİ
Uzungöl'de temizlik çalışmaları başlayacak
YEREL

UZUNGÖL'DE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK
Meyve suyu kutularında uyuşturucu sevkiyatı
YEREL

MEYVE SUYU KUTULARINDA UYUŞTURUCU SEVKİYATI
Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ POLİSE YÖNELİK SALDIRI

Trabzonspor'da Gümüşhanespor maçı hazırlıkları
YEREL

TRABZONSPOR'DA GÜMÜŞHANESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Trabzonspor'da Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı
YEREL

TRABZONSPOR'DA MEHMET EKİCİ, KADRO DIŞI BIRAKILDI
Doğum gününü belediye çalışanları ile kutladı
YEREL

DOĞUM GÜNÜNÜ BELEDİYE ÇALIŞANLARI İLE KUTLADI
Esnaf için şehrin değişik yerlerine dilek ve şikayet kutuları yerleştirildi
YEREL

ESNAF İÇİN ŞEHRİN DEĞİŞİK YERLERİNE DİLEK VE ŞİKAYET KUTULARI YERLEŞTİRİLDİ
Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı
YEREL

TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜ EYLEM PLANI
Fındıktaki külleme hastalığı kitap oldu
YEREL

FINDIKTAKİ KÜLLEME HASTALIĞI KİTAP OLDU
Trabzonspor'da goller yerli oyunculardan
YEREL

TRABZONSPOR'DA GOLLER YERLİ OYUNCULARDAN
Oflular Suriyeli kardeşleri için yardıma koştu
YEREL

OFLULAR SURİYELİ KARDEŞLERİ İÇİN YARDIMA KOŞTU