Savunma sanayisi için proje pazarı kuruldu

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ANKARA (AA ) - Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) çatısı altında faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünler, 4. Proje Pazarı'nda görücüye çıktı.

TSSK 4. Proje Pazarı etkinliği, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele yoğun bir dönemden geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin, bölgede yaşanan olaylar ve bulunulan coğrafya dikkate alındığında her türlü tehdide karşı modern ve güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması gerektiğini vurgulayan Tüfekçi, "Müsteşarlık olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer kamu güvenlik kurumlarının platform, sistem, teçhizat, ekipman ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerli imkanlarla ve yerli teknolojilerle karşılama faaliyetlerine yoğun olarak devam etmekteyiz. Özellikle son 10 yılda ülkemiz teknoloji kullanan anlayışından teknoloji üreten anlayışına geçmiştir." diye konuştu.

Tüfekçi, müsteşarlık olarak kümelenmelere önem verdiklerini, bir araya gelerek yapılan işlerin çok daha faydalı sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

TSSK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ünal, kümelenmenin 100'ün üzerindeki üyesiyle katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkardığını söyledi.

Kümelenmeyle ciddi bir sinerji yaratıldığını vurgulayan Ünal, bununla, ana silah sistemleri ve platformlar geliştiren sektördeki büyük firmaların dışa bağımlı oldukları teknolojilerde yurt içinde çözümler oluşturulmaya, uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasına çalışıldığını ifade etti.

Ünal, proje pazarının da büyük, küçük ve orta boy firmalar arasında, küçük ve orta boy firmaların kendi aralarında iş birliği olanaklarının artırılmasını sağladığını dile getirdi.

Fatih Ünal, etkinlikte daha büyük iş birliklerine kapı aralanması dileğinde bulundu.

- "Savunma, yangına karşı durabilmek için önemli"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de sektör firmalarıyla araştırmacıların bir araya gelmesinin katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Sanayinin tek bir genel müdürlükle yönetilemeyecek kadar geliştiğine dikkati çeken Özdebir, sanayinin her bir alanında ayrı ayrı organizasyonlara ihtiyaç duyulan bir sürece gelindiğini vurguladı.

Yeni fikirlerin küçük işletmelerden çıktığına işaret eden Özdebir, proje pazarlarının bu tür çalışmaların büyük işletmelerle buluşması açısından büyük önem taşıdığına değindi.

Savunma sanayisinin güçlenmesi, büyümesi ve ihracatını artırması gerektiğini belirten Özdebir, "Bu sadece cari açığımızın azaltılması açısından önemli değil. Dünyada kurulmakta olan düzenin bütün yangını, felaketleri bizim coğrafyamızda yaşanıyor. Buna karşı durabilmek, bundan sağlam çıkabilmek için savunma sanayisi son derece önemli." dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de kurdukları ve destekledikleri organizasyonlarla gerekli ekosistemi sağlayarak, ülke savunmasında yenilikçi ürünler sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

ODTÜ Teknokent’teki firmaların yüzde 30'dan fazlasının savunma sanayisinde faaliyet gösterdiğine işaret eden Kök, teknokentteki firmaların insansız hava aracı ANKA, ATAK Helikopteri, ALTAY Tankı, MİLGEM gibi bir dizi önemli platforma önemli katkılar verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ODTÜ Teknokent ile Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ; TSSK ile Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA İstanbul ve Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.