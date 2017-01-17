17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yalova'da FETÖ/PDY soruşturması

17 Ocak 2017 Salı, 12:03
Yalova'da FETÖ/PDY soruşturması

YALOVA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün İstanbul il yapılanmasında yer alan, örgüte müzahir "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar ederek saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.


İLGİLİ HABERLER

Yenişehir Devlet Hastanesi'nden ameliyat rekoru
YEREL

YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ'NDEN AMELİYAT REKORU
Tribünde tek başına, takımının yanında
YEREL

TRİBÜNDE TEK BAŞINA, TAKIMININ YANINDA

Kapalı pazar yeri davalarını Gemlik Belediyesi kazandı
YEREL

KAPALI PAZAR YERİ DAVALARINI GEMLİK BELEDİYESİ KAZANDI
Dündar, Bağlarbaşı Ziraat Camii'ni gezdi
YEREL

DÜNDAR, BAĞLARBAŞI ZİRAAT CAMİİ'Nİ GEZDİ
&quot;Bir Şehir, Bin Emek Bursa İpeği&quot; sergisi açıldı
YEREL

"BİR ŞEHİR, BİN EMEK BURSA İPEĞİ" SERGİSİ AÇILDI
Karacabey minik Mert için seferber oldu
YEREL

KARACABEY MİNİK MERT İÇİN SEFERBER OLDU
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Bursa'daki cinayet davası
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Bogdan Stancu, Bursaspor'da
YEREL

BOGDAN STANCU, BURSASPOR'DA

Etiyopya Büyükelçisi'nden Bozbey'e ziyaret
YEREL

ETİYOPYA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN BOZBEY'E ZİYARET
Edebali vatandaşla el ele
YEREL

EDEBALİ VATANDAŞLA EL ELE
Uludağ'da kar kalınlığı 2 metre
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 2 METRE
FETÖ'nün &quot;kripto&quot;ları &quot;mazi&quot;de saklıymış
YEREL

FETÖ'NÜN "KRİPTO"LARI "MAZİ"DE SAKLIYMIŞ
Aktaş: &quot;Hizmet ağımızı şehrin dört bir tarafına yaydık&quot;
YEREL

AKTAŞ: "HİZMET AĞIMIZI ŞEHRİN DÖRT BİR TARAFINA YAYDIK"
&quot;Öksürük başladığında antibiyotik almayın&quot;
YEREL

"ÖKSÜRÜK BAŞLADIĞINDA ANTİBİYOTİK ALMAYIN"
Yıldırım'dan Osmangazi'ye kesintisiz ulaşım
YEREL

YILDIRIM'DAN OSMANGAZİ'YE KESİNTİSİZ ULAŞIM
Minikler &quot;Çocuk Sokağı&quot; için çalışmalarını devam ediyor
YEREL

MİNİKLER "ÇOCUK SOKAĞI" İÇİN ÇALIŞMALARINI DEVAM EDİYOR
Başkan Altepe öğrencilerle yarıştı
YEREL

BAŞKAN ALTEPE ÖĞRENCİLERLE YARIŞTI
Gemlik'te şirket kurmak artık daha kolay
YEREL

GEMLİK'TE ŞİRKET KURMAK ARTIK DAHA KOLAY
İnegöl Belediyespor'un yabancıları Türkiye'de mutlu
YEREL

İNEGÖL BELEDİYESPOR'UN YABANCILARI TÜRKİYE'DE MUTLU
Mudanya'da su kesintisi
YEREL

MUDANYA'DA SU KESİNTİSİ
Teller üzerinde 720 bin kişi taşındı
YEREL

TELLER ÜZERİNDE 720 BİN KİŞİ TAŞINDI
Bursa'daki yangının kundaklamadan çıktığı belirlendi
YEREL

BURSA'DAKİ YANGININ KUNDAKLAMADAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI