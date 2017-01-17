Ay'a ayak basan son astronot Gene Cernan öldü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HOUSTON (AA) - Ay yürüyüşünü gerçekleştiren son Amerikalı astronot Gene Cernan 82 yaşında öldü.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, emekli astronot Gene Cernan'ın, tedavi gördüğü ABD'nin Houston kentindeki bir hastanede yaşama veda ettiği bildirilerek astronotun ölümünden duyulan üzüntü ifade edildi.

NASA tarafından yayımlanan açıklamada, "82 yaşında bile uzayın keşfedilmesi yönündeki tutkusunu kaybetmeyen Cernan, ülke liderleri ve gençlerini Ay'da yürüyen son adam olarak kalmamak için teşvik etti." ifadesine yer verildi.

1934 doğumlu Cernan, NASA'nın Apollo 17 misyonu kapsamında, 12 Aralık 1972'de Ay'a ayak basan on ikinci ve son astronot oldu.

Cernan, Ay'dan ayrılmadan önce, "Geldiğimiz gibi gidiyoruz ve umarım tüm insanlık için barış ve umutla geri döneriz." demişti.

Tek çocuğunun isminin baş harflerini Ay yüzeyine parmağıyla çizen Cernan'ın ayak izleri, Ay'da atmosfer olmaması, rüzgar, yağmur gibi ayak izlerini silecek etkenlerin bulunmaması nedeniyle 44 yıldır duruyor.

Astronotun hikayesini anlatan "Ay'daki son insan" isimli belgeselde Cernan, Ay deneyimiyle ilgili olarak "Oradan ayrılmak üzere mekiğe çıkan merdivenleri tırmanmak oldukça güçtü çünkü geri dönmek istemedim. Biraz daha kalmak istiyordum. Belki de hayatımın en parlak anıydı. Hani dondurmak istediğiniz anlar vardır fakat yapamazsınız...O anı dondurmak ve yanımda götürmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

Cernan, 2011'de ABD Kongresinde, "(Ay'a ayak basan ilk insan olan, 2012'de ölen Neil Armstrong) Neil ve ben yeniden Ay'da yürüyecek genç Amerikalıları göremeyeceğiz. Bundan sonra yürüyecek olanlar ya Amerikalı olmazlarsa? Tanrı yardımcımız olsun." şeklinde konuşmuştu.

Dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den 6 hafta sonra hayatını kaybeden Cernan, Apollo 17'den önce 1966 ve 1969 yıllarında uzaya iki kez gitmişti.

Indiana'daki Purdue Üniversitesinin elektrik mühendisliği bölümünden 1956'da mezun olan Cernan, ABD ordusunun yetenekli subayları arasında gösteriliyordu.

Cernan, 1963 yılında uzaya gitmek üzere seçilen üçüncü NASA astronot ekibinin içinde yer almıştı.

NASA'dan 1976'da emekliye ayrılan Cernan, özel sektörde çalışmaya başlamış ve uzun bir süre ABD televizyonlarında farklı konularda yorum yapmıştı.

1972'den bugüne Ay'a bir daha insanlı uçuş yapılmazken Rusya, 2029'da Ay'a insanlı uçuş yapmayı planladığını duyurmuştu.