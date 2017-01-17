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PÜİS'ten son akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama:

17 Ocak 2017 Salı, 12:16

ANKARA (AA) - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlara ilişkin, "Akaryakıt fiyatlarının yükselişinde ana unsurlar, döviz kurlarında ve ham petrol fiyatlarındaki artışlardır" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt zamları nedeniyle gelen tepkiler üzerine PÜİS'ten yapılan açıklamada, tüketicilerin bu zamların bayilerden kaynaklandığı kanısından dolayı, kendilerine yönelik suçlayıcı ifadeler kullandıkları kaydedildi.

Açılamada, akaryakıt fiyatlarının oluşumunda sendikanın ve akaryakıt bayilerinin en ufak bir iradesi, katkısı, müdahalesi veya söz hakkının bulunmadığı vurgulanarak, fiyat artış ve azalışlarının sendikanın sosyal medya sayfalarından yayınlanmasının nedeninin tamamen tüketici ve bayileri bilgilendirme amaçlı olduğunun altı çizildi.

Akaryakıt fiyatlarının petrol piyasasında EPDK tarafından uygulanan fiyat metodolojisi çerçevesinde ürün fiyatı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), toplam dağıtım payıyla Katma Değer Vergisi’nin (KDV) toplamından meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rafineri fiyatı, ham petrol ve döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. ÖTV ise maktu yani sabit bir rakamdan oluşmaktadır. Dağıtım şirketi ve bayi karı da çok az değişkenlik göstermektedir. KDV ise fiyatı oluşturan bu dört unsurun toplamı üzerinden yüzde 18 olarak hesaplanarak toplama ilave edilmektedir. Akaryakıt fiyatlarının yükselişinde ana unsurlar, döviz kurlarında ve ham petrol fiyatlarındaki artışlardır. Bir başka ifadeyle ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarındaki zamlar dünya petrol piyasalarındaki petrol fiyatlarının yükselişi ve ülkemizdeki döviz kurlarındaki artışlar sebebiyle yapılmaktadır."

Açıklamada, dövizdeki artış "provakasyon" olarak tanımlanarak, "Akaryakıt fiyatlarının hızlı artışının en önemli unsuru olan dövizdeki anormal yükselişten kaynaklandığı hususu ne kadar gerçek ise, döviz kurlarındaki artışın dış mihraklar tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğu da o kadar gerçektir. Ancak biz PÜİS mensubu ve yöneticileri olarak, milletimizin üstün sağduyusu ve eşsiz vatan sevgisi ile bu hain saldırıyı da başarıyla püskürteceğine ve buna bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında da düşüşlerin olacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde de bulunuldu.

Akaryakıtta en son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruş zam yapılmıştı.


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