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Görevlendirme yapılan belediyelerden öğrencilere yardım

17 Ocak 2017 Salı, 12:26
Görevlendirme yapılan belediyelerden öğrencilere yardım

BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Bitlis'in Hizan ve Yolalan belediyeleri, köy okullarındaki 250 öğrenciye mont yardımında bulundu.

Hizan ve Yolalan belediyelerine başkanvekili olarak görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, ilçelerin sorunların giderilmesi için yoğun çaba gösterirken, bir taraftan da hayata geçirdiği sosyal projelerle vatandaşların sevgisini kazanıyor.

Hamitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hizan ve Yolalan'da 250 öğrenciye mont yardımında bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesini istediklerini belirten Bülent Hamitoğlu, "Öğrencilerimizin soğuk kış şartlarından etkilenmemeleri için mont yardımında bulunduk. Montların yanında okul çantası ve kalemlikler hediye ettik. Öğrencilerimizin kış şartlarında rahat şekilde okullarına gidebilmeleri için bu tür yardımlarımız devam edecek."

Hamitoğlu, Hizan ve Yolalan'da esnaf ziyaretleri de gerçekleştirerek sıkıntılarını dinledi.

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