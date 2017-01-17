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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsunspor transfere odaklandı

17 Ocak 2017 Salı, 12:35

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunpor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bu hafta içinde eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili mutlaka birkaç transfer yapacağız." dedi.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2-0 mağlup oldukları Bandırmaspor karşısında iyi oynadıklarını ancak yine gol atamadıklarını söyledi.

Defansta hatalar yaptıklarını ve maçı kaybettiklerini belirten Özköylü, "Özellikle sol kanada oyuncu ihtiyacımız var. Burhan Arman iyi niyetli ama iyi niyet yetmiyor. Bu hafta içinde eksik gördüğümüz bölgelerle ilgili mutlaka birkaç transfer yapacağız. Yeni transferlerle eksikleri giderip, daha kaliteli ve istekli maçlar ortaya koyacağız. Takım da yavaş yavaş toparlanacaktır." ifadesini kullandı.

Hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile karşılayacaklarını hatırlatan Özköylü, şunları kaydetti:

"Bu ligde her maç zor. Özellikle Adana Demirspor deplasmanının ayrı bir zorluğu var. Rakibimiz ilk 6 için oynuyor, bizse ligde üst sıralara tırmanmak için mücadele ediyoruz. Her iki takım için de zorluk derecesi oldukça yüksek bir maç olacak ama Bandırmaspor maçındaki performansımızı golle sonuçlandırabilirsek Adana'dan iyi sonuçla dönebiliriz."


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