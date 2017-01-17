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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de 20 kaçak yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 12:37

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 20 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sınırı nehirden yasa dışı yollarla geçme hazırlığında olan Pakistan ve Afganistan uyruklu 20 kişi tespit edildi.

Minibüste bir şişme bot ve kürekler de ele geçirildi.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili A.K ve Y.O gözaltına alındı.

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