Mersin'de terör operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4, PKK/KCK terör örgütü üyeliği iddiasıyla da 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Mersin Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından Mersin Adliyesine sevk edildi.