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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'deki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu

17 Ocak 2017 Salı, 13:11

MERSİN (AA) - Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 iş adamından 17'si adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iş adamlarından 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Başsavcılığın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Ocak'ta başlatılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, 6'sı yurt dışında olduğu belirlenen firari 11 şüphelinin ise arandığı bildirilmişti.



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