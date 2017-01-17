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Kocaeli'deki trafik kazası davası

17 Ocak 2017 Salı, 13:12

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Berat Şahin, avukatları Fahri Örengül, Cengiz Sarıbay ve müşteki İrfan Topal katıldı.

Duruşmada, dosyanın bilirkişi incelemesinden döndüğü, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporunun ibraz edildiği görüldü.

Sanık avukatı Örengül, bilirkişi raporunda aleyhe olan durumları kabul etmediklerini ifade ederek, müvekkilinin olaydan üzüntü duyduğunu bildirdi.

Bilirkişi ve dosya içeriğinde olayın, ikinci bir aracın kusurlu hareketi üzerine meydana geldiğinin belirtildiğini anlatan Örengül, "Müvekkilimin tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesi bulunmaması dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyoruz. Kaldı ki yargılama sonunda fiil sabit görülse dahi verilecek cezanın tedbire çevrilmesi de muhtemeldir." şeklinde konuştu.

Avukat Sarıbay, suçun taksirle işlendiğini, toplanacak delil kalmadığını ve müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını belirterek, öğrenci olan Şahin'in okuluna devam etmek istediğini dile getirdi.

Sarıbay, dolayısıyla müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Şahin de avukatlarının beyanlarına katıldığını aktararak, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, müşteki Topal'ın kati raporunun düzenlenip gönderilmesinin beklenmesine ve sanığın tutukluluk durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kartepe ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikameti Uzuntarla mevkisinde geçen yıl Eylül ayında İrfan Topal idaresindeki 41 NT 796 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Berat Şahin yönetimindeki 18 AR 478 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada Muhammet Duran, Ünal Başyiğit, Oğuzhan Olgun hayatını kaybetmiş, sürücüler ise yaralanmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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