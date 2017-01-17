Güney Kore'de yolsuzluk skandalı

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SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye'nin eski dostu ve resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğunun ortaya çıkmasıyla patlak veren yolsuzluk ve siyasi nüfus skandalının kilit ismi Choi Soon-sil'in yeğeni mahkemeye çıkarıldı.

Yonhap ajansına göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Chang Si-ho, zimmetine para geçirdiğini ve teknoloji devi Samsung'u, spor vakıflarına 1,4 milyon dolardan fazla bağış yapmaya zorlamak için halası Choi ile birlikte çalıştıklarını kabul etti.

Chang'ın soruşturmayı yürüten ekibe verdiği tablet bilgisayarında Samsung'un, Almanya'da Choi'nin kısmi kontrolündeki bir şirketle yaptığı milyon dolarlık anlaşmanın kanıtlarının olduğu belirtildi.

Bu arada mahkemenin, Koreli elektronik devi Samsung'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong hakkında tutuklama kararı çıkarılıp çıkarılmamasına yarın karar verileceği kaydedildi.

Park yönetimiyle siyasi görüş ayrılığı yaşadığı ve hükümete destek vermeyi kabul etmediği öne sürülen 9 bin sanatçının "kara listeye" alındığı yönündeki iddialarla ilgili dün Kültür Bakanı Cho Yoon-sun ve eski Devlet Başkanlığı Sekreteri Kim Ki-choon'un da sorgulandığı aktarıldı.

Samsung ve Choi'nin kısmi ortağı olduğu bir Alman şirketi arasındaki milyonlarca dolarlık anlaşmayı mercek altına alan savcılar, geçen hafta ilk kez Lee Jae-yong'u şüpheli olarak 22 saat boyunca sorgulamış, Lee, sorgusunda devlet başkanını yakın dostuna mali yardım yapılması için şirkete baskı yapmakla suçlamıştı. Samsung'un veliahtı olarak görülen Lee Jae-yong'un, şirketin 75 yaşındaki babasından kendisine sorunsuz devri için Park Geun-hye ve yakın dostu Choi ile bağlantılı vakıflara milyonlarca dolar yardım yaptığı iddia ediliyordu.

Güney Kore Parlamentosu, ülkede patlak veren Choi skandalının ardından 9 Aralık'ta, Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti.

Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse Aralık 2017'de yapılması planlanan seçim için yeni tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin devlet başkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.



