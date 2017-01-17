Eğitim Sen'den müfredat açıklaması

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ANKARA (AA) - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), yeni müfredat taslağını değerlendirmek üzere oluşturulan komisyonun hazırladığı raporu, Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaşacak.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, sendika genel merkezinde yeni müfredat taslağına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 13 Ocak'ta kamuoyunun görüşüne sunulan müfredat değişikliğiyle ilgili, aralarında bilim insanları, müfettişler, öğretmenler ve uzmanların da yer aldığı bir değerlendirme komisyonu oluşturduklarını söyledi.

Karaca, müfredat taslağına ilişkin yapacakları inceleme ve değerlendirmelerin sonuçlarının önümüzdeki günlerde rapor haline getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Karaca, "Ülkenin eğitim sistemi ve geleceği açısından böylesine önemli bir konuda taslak programlarla ilgili kurumsal önerilerin 6 Şubat, bireysel önerilerin 10 Şubat 2016 tarihleri ile sınırlandırılması, MEB'in müfredat taslakları ile ilgili 'öneri alma' sürecini sadece sembolik olarak ele aldığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Müfredat hazırlığı sürecinde "eğitim müfredatının basitleştirilerek hacminin daraltılacağı", "bilgiden çok analiz yeteneklerini geliştirecek bir müfredat oluşturulacağı"nın belirtildiğini kaydeden Karaca, yeni müfredat taslağında, daha önce söylenen düzenlemelerin bulunmadığını savundu.





