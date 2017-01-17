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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki cinayet davası

17 Ocak 2017 Salı, 13:33

ADANA(AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan iki kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmayla ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Tutuş, Muhammed Karakaya ve Hünkar İsmail İsen ile avukatları katılırken, tutuksuz sanık Erdal Bakadur ise gelmedi.

Haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklardan Muhammed Karakaya, savunmasında, olayla ilgisinin olmadığını belirterek, mahkemedeki 2 sanığı ilk defa gördüğünü iddia etti.

Hünkar İsmail İsen ve Mustafa Tutuş da suçlamaları reddetti.

Olay sırasında silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen 3 kişi ise sanıklardan İsen'i teşhis ettiklerini ve şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı olay yeri kamera kayıtlarındaki fotoğraflarla sanıkların fotoğraflarının karşılaştırılması için erteledi.

Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde 8 Nisan 2016’da bir kahvehane yakınlarında çıkan silahlı çatışmada olayla ilgisi olmayan Müslüm Tozkoparan (21) ile Hakan Taştan (16) yaşamlarını yitirmişti. Olaydan sonra tutuklanan Mustafa Tutuş, Hünkar İsmail İsen ve Muhammed Karakaya ile tutuksuz Erdal Bakadur hakkında dava açılmıştı.

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