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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti ...
17 Ocak 2017 Salı, 13:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, hukuk devleti sınırları içerisinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması, bu güvenlik anlayışının önemli bir tezahürüdür."