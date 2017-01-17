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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Diyarbakır'daki terör saldırısı

17 Ocak 2017 Salı, 13:42

ADANA (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Ava'nın cenazesi, Adana'ya getirildi.

Adana Havalimanı'nda şehit Mahmut Ava'nın (29) cenazesini, Vali Yardımcısı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın'ın yanı sıra polis ve askeri erkan karşıladı.

Ava'nın, Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan alınarak, polislerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Eşinin polis şapkasını takan Gülseren Ava, cenaze aracının geçişi sırasında polis selamı verdi. Ava, "Güle güle git kurban olduğum. Bana hep öyle diyordun, güle güle git." diyerek ağladı.

Şehidin annesi Fadime, babası Süleyman ve hamile eşi Gülseren Ava'yı, polisler teselli etmeye çalıştı.

Daha sonra şehit polis memurunun naaşı, defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat döküm alanında dün çevre güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, Sadi Tanoğlu Köyü Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye PKK'lı teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirilmiş, patlamada 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis ise yaralanmıştı.

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