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Ordu-Giresun Havalimanı sahası büyütülecek

17 Ocak 2017 Salı, 14:06

ORDU (AA) - Ordu-Giresun Havalimanı'nın kullanım sahası, çevre düzenlemeleri kapsamında denizin bir bölümünün daha doldurulmasıyla genişletilecek.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resmi açılışı 2015'te yapılan Ordu-Giresun Havalimanı'nın çevre düzenlemesi için 18 milyon liralık proje hazırlandığını söyledi.

Proje kapsamında havalimanı pisti ile Karadeniz Sahil Yolu'na yakın bölümde deniz suyunun tahliye edilerek alanın taşla doldurulacağını belirten Vali Balkanlıoğlu, "Başbakan Yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş'un girişimleri sonucu söz konusu proje Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Kalkınma Bakanlığına teklif edildi. Proje, Kalkınma Bakanlığı tarafından da 2017 yılı yatırım programına alındı." dedi.

Balkanlıoğlu, çalışmaların yakın zamanda başlamasının öngörüldüğüne dikkati çekerek "Böylelikle deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun'un kullanım sahası da büyümüş olacak. Bölge halkına adına hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Havalimanı ile ilgili yapılan çalışmaların yolcu sayısına direkt yansımasını beklediklerini dile getiren Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Ordu-Giresun Havalimanı, 2017'de A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı 6 bin dolarlık yakıt desteği kapsamına da alınmıştı. Teşvikin, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararın ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ordu'da memnuniyetle karşılanmıştı. Yerli ve yabancı turistlerin son zamanlarda ilgisinin arttığı Ordu'da, A sınıfı seyahat acentelerine verilen uçak başı yakıt desteğinin, kente yapılan uçuş sayısının artmasında etkili olacağı bekleniyor."

Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ise dolgu yapılacak alanda durgun su olduğunu ve sirkülasyon olmaması nedeniyle suyun koku yaparak çevreye zarar vermeye başladığını söyledi.

Konuyu ilgili makamlara ilettiklerini anlatan Şen, "Sayın Başbakan Yardımcımızın girişimleriyle bu alanın doldurulmasına karar verildi. Sonuç itibarıyla 2017 yatırım programına da alındı. İnşallah yakın zamanda burası doldurularak bu sorunun önüne geçilmiş olacak." dedi.


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