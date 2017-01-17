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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerinin tek bir misyonu vardır. Bu da milli birliğimizi, ...
17 Ocak 2017 Salı, 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerinin tek bir misyonu vardır. Bu da milli birliğimizi, ülkemizin bütünlüğünü tehdit etmek suretiyle Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına pranga vurmak, 2023 hedeflerini sabote etmektir. Edemeyecekler. İnşallah, biz göremeyeceğiz ama torunlarımız görecek. İnşallah 2053'ü de bu milletin evlatları gerçekleştirecek, 2071'i de."