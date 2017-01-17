Bolu milletvekili Özcan'ın aracı kaza yaptı

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ANKARA (AA) - CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın aracı, TBMM Çankaya kapısındaki açılır kapanır bariyere çarptı.

Özel şoförün kullandığı Özcan'a ait 06 TNJ 14 plakalı otomobil, TBMM'ye giriş işlemleri için Çankaya kapısına geldi.

İşlemleri tamamlan araç içeri girmek için hareket ettiği sırada aniden açılır kapanır bariyer çalışmaya başladı. Şoförün bariyerin açıldığını fark etmemesi üzerine otomobil bariyere çarptı.

Hava yastıkları açılan araçta hasar oluştu.

Meclis revirinde kontrolden geçirilen Özcan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Özcan, "İşlemler tamamlandıktan sonra polis bize 'geçin' dedi, ancak hareket ettiğimiz sırada bariyer açılmaya başladı. Bariyeri göremediğimiz için kaza meydana geldi. Biz orada 30-35'le gidiyorduk, hızımız yüksek olsaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi." dedi.

Özcan, araçta İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in de bulunduğunu, onun da sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.