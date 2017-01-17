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Muratbey Uşak, İtalya deplasmanında

17 Ocak 2017 Salı, 14:21


UŞAK (AA) - Muratbey Uşak Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 13. hafta maçında yarın İtalya'nın Varese takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kulüp başkanı Ömer Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini, Varese karşısında iyi mücadele edip kazanmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta EWE Baskets karşılaşması öncesi talihsizlikler yaşadıklarını ve bunun sahaya yansıdığını dile getiren Özden, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz hafta takım, yaklaşık 32 saat süren yolculuğun ardından Almanya'ya ulaştı. Sonra da hiç dinlenmeden antrenman yaptılar ve sahaya çıktılar. Bazen talihsizlikler olabilir ama bundan sonra düzeleceğine inanıyorum. Ozan Bulkaz'a ve oyuncularımıza inanıyorum. Gruptan çıkma şansımız hala var, kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Palasport Lino Oldrini Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Yarınki maç öncesi Muratbey Uşak 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle grupta 6., İtalya ekibi ise 3 galibiyet 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

C Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROG M A Y P
1ASVEL (Fransa)
129 3 91884021
2EWE Baskets (Almanya)
128 4 91085120
3Neptunas (Litvanya)128 4 89682520
4Ventspils (Letonya)127 5 93088919
5PAOK (Yunanistan)
126 6 86885418
6Muratbey Uşak (Türkiye) 124 8 90994916
7Rosa Radom (Polonya)
123 9 82793415
8Varese (İtalya) 123 9 84396815


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