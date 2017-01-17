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UŞAK (AA) - Muratbey Uşak Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 13. hafta maçında yarın İtalya'nın Varese takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kulüp başkanı Ömer Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini, Varese karşısında iyi mücadele edip kazanmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta EWE Baskets karşılaşması öncesi talihsizlikler yaşadıklarını ve bunun sahaya yansıdığını dile getiren Özden, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz hafta takım, yaklaşık 32 saat süren yolculuğun ardından Almanya'ya ulaştı. Sonra da hiç dinlenmeden antrenman yaptılar ve sahaya çıktılar. Bazen talihsizlikler olabilir ama bundan sonra düzeleceğine inanıyorum. Ozan Bulkaz'a ve oyuncularımıza inanıyorum. Gruptan çıkma şansımız hala var, kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Palasport Lino Oldrini Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.



Yarınki maç öncesi Muratbey Uşak 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle grupta 6., İtalya ekibi ise 3 galibiyet 9 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.



C Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G M A Y P 1 ASVEL (Fransa)

12 9 3 918 840 21 2 EWE Baskets (Almanya)

12 8 4 910 851 20 3 Neptunas (Litvanya) 12 8 4 896 825 20 4 Ventspils (Letonya) 12 7 5 930 889 19 5 PAOK (Yunanistan)

12 6 6 868 854 18 6 Muratbey Uşak (Türkiye) 12 4 8 909 949 16 7 Rosa Radom (Polonya)

12 3 9 827 934 15 8 Varese (İtalya) 12 3 9 843 968 15



