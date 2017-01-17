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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

17 Ocak 2017 Salı, 14:32


Stat: Erzincan 13 Şubat

Hakemler: Erkan Engin, Deniz Turgut, Ahmet Ayaz

Anagold 24 Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Alparslan Emre Çapar, Yavuz Özsevim, Ahmet Kaan Ergün (Dk. 67 Ahmet Güney), Zeynel Alkan, Barış Şaffak (Dk. 82 Cenk Sarıtaş), Erdi Kasapoğlu, Cebrail Serçek, Yasin Dülger, Oğuz Küçük (Dk. 89 Güney Atılgan), Ömer Serbest

Tuzlaspor: Bekir Demircan, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Sadık Baş, Arif Şahin, İbrahim Ethem Sevinç, Ozan Papaker (Dk. 59 Melik Derin), Muharrem Efe (Dk. 81 Anıl Sarak), Tuncay Fındıkcı, Kıvanç Salihoğlu (Dk. 86 Tolunay Yurtseven), Okan Duran

Gol: Dk. 78 Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Yavuz Özsevim (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Barış Şaffak, Dk. 80 Oğuz Küçük (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 80 Arif Şahin, Dk. 89 Ferhat Çoban, Dk. 90 Anıl Sarak (Tuzlaspor)


ERZİNCAN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası E Grubu beşinci hafta karşılaşmasında Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor, deplasmanda Spor Toto 3. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 yendi.

Tuzlaspor bu sonuçla 12 puana ulaşarak son maçlar öncesi gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi.

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