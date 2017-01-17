İş adamlarını dolandıran "sahte nakliyeciler" yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da tır kiralayarak kendilerini nakliyeci olarak tanıtıp 2 iş adamını dolandırdığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran bir iş adamı, 25 bin lira tutarındaki turşuyu Van'a götürmeleri için anlaştığı 3 nakliyeciden verilen adrese ürünlerini teslim etmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Zanlılar hakkında Hatay'dan Mersin'e götürmeleri istenen 115 bin lira tutarındaki demir profili de verilen adrese teslim etmedikleri yönünde şikayet olduğu belirlendi.



Bunun üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği üç zanlıdan ikisinin kent merkezinde bir otomobille seyir halinde olduğunu tespit etti.

Aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu durdurdukları araçtaki 2 şüpheliden Mustafa Y'yi gözaltına aldı, dolandırıcılıktan emniyette üç suç kaydı bulunduğu belirlenen Abdulbaki K. ise kaçtı.

Güvenlik güçleri yaptıkları çalışmayla şüpheli Abdulbaki K. ile diğer şüpheli Soner G'yi de yakaladı.

Tır kiralayıp kendilerini nakliyeci olarak tanıtan şüphelilerin, verilen adrese teslim etmeyerek başkalarına sattığı 25 bin liralık turşu ve 115 bin lira tutarındaki demir profil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.