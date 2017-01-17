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Kuzey Amerika'da ilk insanlar 24 bin yıl önce yaşadı

17 Ocak 2017 Salı, 14:35

ANKARA (AA) - Bering Boğazı üzerinden Kuzey Amerika'ya adım atan ilk insanların tahmin edilenden 10 bin yıl önce Yeni Dünya'ya yerleşmiş olduğu ortaya çıktı.

Kanada'nın Montreal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi Laurianne Bourgeon, ülkenin Alaska sınırındaki Yukon eyaletinin kuzeyinde yer alan Bluefish mağaralarından çıkan hayvan kemikleri üzerinde yaptığı araştırmada, 24 bin yıl geriye kadar giden insan izlerine rastladı.

Montreal Üniversitesine bağlı Ekomorfoloji ve Paleoantropoloji Laboratuvarında, iki yıl boyunca bölgeden çıkarılan 36 bin kemik parçasını inceleyen Burgeon, 15 kemikte insan etkinliğinin "belirgin, inkar edilmez" izlerine rastladı.

Burgeon, söz konusu kemik yüzeylerinde insanların hayvanların derilerini yüzmek için kullandığı taş aletlerin bıraktığı V şeklinde çizgiler ve kesik izleri tespit etti.

İleri radyo-karbon testlerine tabi tutulan kemiklerden en eskisinin, üzerinde taştan yapılma kesici bir aletin izleri olan bir ata ait çene kemiği parçası olduğu ve kemiğin 23 bin ila 24 bin yıl öncesine tarihlendiği kaydedildi.

Böylelikle araştırmanın bulguları, daha önce 14 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen ilk Kuzey Amerika yerleşimlerinin tarihinin 24 bin yıl önceye, son buzul çağının ortalarına kadar gittiğini ortaya koydu.

Bölge, 1977-1987 döneminde Fransız arkeolog Jacques Cinq-Mars tarafından kazılmış ve çıkarılan hayvan kemiklerinde yapılan karbon testlerinde kemiklerin günümüzden 30 bin yıl önceye ait olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine bölgedeki ilk yerleşimlerin aynı tarihlerde ortaya çıktığı varsayımı ortaya atılmış fakat bölgede aynı çağa ait benzeri bir mağaranın bulunmaması ve kemiklerin varlığının insan izine dair kesin kanıt sayılmaması sebebiyle varsayımın doğrulanması bugüne dek mümkün olmamıştı.

Bourgeon'un doktora tezi olan araştırmanın sonuçları online bilim dergisi "PLoS ONE"da yayımlandı.






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