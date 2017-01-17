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Kore Gazisi Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

17 Ocak 2017 Salı, 14:40
Kore Gazisi Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 85 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi İsmail Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Çankırı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Çağlar için Ahmet Yesevi Camisi'nde tören düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulan Çağlar'ın naaşı, daha sonra Sarıbaba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Çağlar'ın yakınlarının yanı sıra Çankırı Vali Yardımcısı Nedim Özırmak, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke ile vatandaşlar katıldı.

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