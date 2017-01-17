MEB'in yeni müfredat taslağı

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni müfredat taslağına ilişkin, "Eğitimde gelinen nokta ortadadır. PİSA sonuçları en önemli göstergedir. Sonuçlar üzerine kafa yorup çözümler üretmesi gereken Bakanlık kendine göre çareyi Atatürkçülüğü ve evrim teorisini ders kitaplarından çıkarmakta bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının taslak çalışmasını tamamladığı yeni müfredatı eleştirerek, düzenlemenin, ülkenin kurucu değerlerine saldırmak için yapıldığını öne sürdü.

Müfredat değişikliği ile iktidarın yeni bir kurucu irade yaratmaya çalıştığını savunan Torun, "Türkiye'nin aydınlanma ve modernleşme birikimini hafife alanların, aklı hala Ortaçağ karanlığında kalanların, iktidara ve servete siyasal İslamcılıkla ulaşacağını zanneden gafillerin bütün çabaları nafiledir." ifadesini kullandı.

CHP'li Torun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilimin temelini sadece çevreye indirgeyen bir zihniyet, bilimin hangi alanında başarıya ulaşacaktır. Evrimin doğru algılanmasında, bilimin ne olduğunun da anlaşılmasında temel bir faktör olan evrim teorisini de ders kitaplarından çıkararak genetiği, moleküler biyolojiyi, hücre biyolojisini nasıl öğreteceksiniz? Eğitimde gelinen nokta ortadadır. PİSA sonuçları en önemli göstergedir. Sonuçlar üzerine kafa yorup çözümler üretmesi gereken Bakanlık, kendine göre çareyi Atatürkçülüğü ve evrim teorisini ders kitaplarından çıkarmakta bulmuştur. Oysa yapılan, laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi yok etmektir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nı uyarıyoruz. Bu yol yanlış bir yoldur. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir. Türkiye'nin aydınlık yarınlara ulaşmasının tek yolu laik, çağdaş ve bilimsel eğitimdir. Aksi mümkün değildir."

