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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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"Kesinlikle transfer istiyoruz"

17 Ocak 2017 Salı, 14:58
"Kesinlikle transfer istiyoruz"


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, en kısa sürede takıma takviye yapacaklarını söyledi.

Buz, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takıma yeni oyuncular dahil etmek istediğini belirterek, "Kesinlikle transfer istiyoruz. Transferi inşallah en kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimizi umuyorum. Çalışmalar sürüyor. İnşallah burada da netice alacağız." diye konuştu.

Geçen hafta sahalarında golsüz berabere kaldıkları Sivasspor maçında futbolcularının üst düzey oynadığını anlatan Buz, "Beni sevindiren taraf, sahada kendine güvenen, gerçekten olgun bir takım görmekti. İnşallah bunun üzerine koyacağız. İç sahadaki Mersin İdmanyurdu maçına iyi hazırlanarak 3 puanı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin 18. haftasındaki rakipleri Mersin İdmanyurdu'nun geçen hafta Adana Demirspor'a karşı iyi futbol oynadığını vurgulayan Buz, şunları söyledi:

"Onların da puanlara ihtiyacı var. İkinci devrede herkes inanılmaz bir mücadele içerisine girdi. Geride kalan hafta alınan skorları da gördünüz. Her müsabaka kendine göre zordur. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi bir müsabakaya çıkacağız. Sahamızda atamadığımız golleri bu maçta atmak istiyoruz."

Sivasspor karşılaşmasında Dialiba ile Murat Akça'nın sakatlandığını anımsatan Buz, iki futbolcunun takıma dönmesinin 3 hafta sürebileceğini aktardı.

Malatya İnönü Stadı zeminine de değinen Buz, şartların futbol oynamaya uygun olmadığını belirterek, "Teknik adam olarak, yönetim ve bizim açımızdan hangisi iyiyse maçları ben takımımla orada oynarım. Biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Hakikaten bu sahada zorlanıyorsun. Umarım iyi şartlarda oynayabiliriz. Her şeyi bıraktık, 'İnşallah kimse sakatlanmaz' diyoruz. Bu tabii iyi bir durum değil ama umarım iyi şartlarda oynarız." şeklinde konuştu.


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