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Sivas'tan Haleplilere yardım

17 Ocak 2017 Salı, 15:05
Sivas'tan Haleplilere yardım

SİVAS (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Temsilciliği tarafından Halepliler için temin edilen yardımların yüklendiği 8 tır, törenle uğurlandı.

Derneğin Sivas Temsilcisi Kadir Darıcık, kent meydanındaki tarihi jandarma binası önündeki törende, tüm dünyanın gözü önünde Suriye'de 6 yıldır iç savaş yaşandığını söyledi.

Başlattıkları "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında ülke genelinde 720 tırlık insani yardım konvoyu hazırladıklarını ve sevkiyatların devam ettiğini belirten Darıcık, "Temsilcilik olarak bu kervana 10 tırlık yardımla katkı sağlamayı hedefledik. Aralık sonunda 2 tırlık yardımımızı gönderdik. Bugün de 8 tır ilave ederek, 10 tırlık yardımımızı göndermiş olacağız." dedi.

Darıcık, yardım tırlarında gıda, giyecek, bebek maması, kömür, halı ve battaniye bulunduğunu ifade etti.

Derneğin Proje Koordinatörü Emin Doğan, bütün dünyadaki mazlumların sesi olmaya ve yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Suriye'de yüz binlerce insana her gün ekmek dağıttıklarını anlatan Doğan, "Suriye'deki altyapı tamamen tahrip olduğu için su kuyuları açtık. Yüz binlerce insan bu sayede temiz suya kavuştu. Suriye'de eğitime de destek veriyoruz." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin'in de katıldığı törende, duaların ardından yardım tırları bölgeye hareket etti.

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