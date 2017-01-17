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SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni

17 Ocak 2017 Salı, 15:06

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "İşbaşı eğitim programlarıyla 300 bin, mesleki eğitim kurslarıyla 100 bin, girişimcilik eğitim programlarıyla 100 bin, toplum yararına çalışma projesiyle 100 bin ve artı istihdamla da 280 bin olmak üzere bu yıl yaklaşık 900 bin kişilik istihdama destek vereceğiz." dedi.

Müezzinoğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar 367 hizmet binasını vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, bunlara bugün 51 hizmet binasını daha ekleyeceklerini söyledi.

Vatandaşlara kaliteli hizmet sunumu konusunda yaptıkları birçok yatırımın yanında daha yapacakları çok şeyin bulunduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, son yıllarda Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığının tek çatı altında toplanması, toplumun yüzde 99,5'inin sosyal güvenlik kapsamına alınmasının da içinde olduğu birçok önemli çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsattı.

Emekliler, engelliler ve dar gelirlilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi kapsamında önemli adımlar attıklarını ifade eden Müezzinoğlu, "Emeklilerle ilgili bir rakam vermemiz gerekirse, emeklilerimizin maaşlarında yüzde 430'lara varan artışlar yaşandı. Bunun dışında asgari ücret bu yıl için net bin 404 lira olarak belirlendi. 2002 yılında bin dolara 6,6 asgari ücretli çalıştırılırken bugün bin dolara 2,5 işçi çalıştırılabiliyor. Dolayısıyla asgari ücretlinin standardının da yaklaşık 3 misli arttığı ve yükseltildiği son derece net bir şekilde gözleniyor." diye konuştu.

Yaptıkları işlerin karşılığını toplumdan dualar ve fiili desteklerle aldıklarını dile getiren Müezzinoğlu, "Son 1,5 yıldır olağanüstü durumlar yaşayan ve bu durumlara olağanüstü refleksler gösteren bir milletin mensubuyuz. Bu olağanüstü durumlara hiçbir milletin gösteremeyeceği olağanüstü refleksleri bu millet göstermiştir. Özellikle karanlık bir 15 Temmuz gecesini aydınlık bir 16 Temmuz sabahına bu büyük millet dönüştürmüştür. Bu milletin liderliğini yapan 249 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

- "Artı istihdam uygulamasını ilk defa bu yıl başlatıyoruz"

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle bugünlerde karşı karşıya kalınan en önemli sorunların başında istihdamdaki daralmanın geldiğini aktaran Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanım, istihdamdaki daralmayı azaltabilmek, yatırımın önünü açabilmek ve gençlerimize iş alanları oluşturabilme adına sizlerin de toplumun tamamına bir mesaj olarak duyurduğunuz 'milli seferberlik' ruhuna uygun olarak 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nı başlattık. Bu anlamda, Bakanlığımızın bütün üst yöneticileri ile bakanlığımıza bağlı kurumların il müdürleri toplumla iç içe olabilmek ve tüm dinamikleri daha güçlü hale getirebilmek adına çalışmalara başladı."

Müezzinoğlu, bu çerçevede dün İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü" imzalandığını anımsatarak, Türkiye genelinde 252 noktada işçi arayan ile işçiyi buluşturduklarını anlattı. Müezzinoğlu, "İŞKUR olarak işbaşı eğitim programlarıyla 300 bin, mesleki eğitim kurslarıyla 100 bin, girişimcilik eğitim programlarıyla 100 bin, toplum yararına çalışma projesiyle 100 bin ve artı istihdamla da 280 bin olmak üzere bu yıl yaklaşık 900 bin kişilik istihdama destek vereceğiz. Artı istihdam uygulamasını ilk defa bu yıl başlatıyoruz. Bu anlamda ilk defa işe girecek, stratejik alanlarda iş arayanlara artı istihdamda asgari ücretin yarısını İŞKUR olarak biz üstleniyoruz. Bu ikinci yıl devam ediyorsa o zaman da ücretinin yüzde 25'ini yine biz üstleneceğiz. Burada genç işsizlerimize, kadınlarımıza, girişimcilerimize daha çok alan oluşturalım ve istihdamdaki daralmayı biran önce yeniden normalleştirelim istiyoruz."

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