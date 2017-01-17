Şampiyon güreşçiler Afyonkarahisar'da mindere çıkacak

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ANKARA (AA) - Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, 19-20 Ocak tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk güreş tarihine geçen milli sporcu Yasemin Adar'ın yanı sıra dünya üçüncüsü Elif Jale Yeşilırmak, Avrupa ikincisi Hafize Şahin, Avrupa üçüncüsü Buse Tosun ile 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Bediha Gün de Afyonkarahisar'da mindere çıkacak.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde mayıs ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda belirlenecek.

Öte yandan, 21-22 Ocak tarihlerinde yine Afyonkarahisar'da Büyükler Serbest ile Grekoromen Türkiye Güreş Ligleri terfi müsabakaları yapılacak. Dereceye giren kulüpler, 2. lige terfi edecek.