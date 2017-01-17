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ADANA (AA) - Türk Kızılayı tarafından başlatılan "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyası kapsamında Adana'dan 5 kamyon kışlık giysi, savaş mağdurlarına gönderildi.

Çetinkaya Şirketler Grubunca bağışlanan pantolon, kazak, kaban ve mont gibi kışlık giysiler, Türk Kızılayı Adana Şubesine teslim edildi.

Vali Mahmut Demirtaş, firmaya ait mağaza önünde düzenlenen törende, yardımlara emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülke insanına ensar olmanın yakıştığını anlatan Demirtaş, "Bu vazifeyi de bugün Çetinkaya ailesinin yapması bize gurur veriyor. Adana Valisi olarak hem devlet hem de vatandaşlarımız adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada sadece kamyonlarımızı göndermiyoruz. Bir taraftan selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Necati Çetinkaya da kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı ise firmanın 125 bin ayakkabı, mont ve kaban gibi kışlık malzemeleri Suriyelilere ulaştırılmak üzere bağışladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan kamyonlar, Kilis'e uğurlandı.