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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'deki FETÖ/PDY davası

17 Ocak 2017 Salı, 15:36

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan 9 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklardan Fatih Mehmet G, Bülent B, Şuayip S, İbrahim T, Aykut Ö, Ramazan B, Ali Ertan D, Halil E. ve Burhan A. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna tek tek alınan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi sanıklara, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protestolara katılıp katılmadıkları soruldu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Aykut Ö'nün tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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