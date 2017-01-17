Cerablus'a "iyilik merkezi"

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GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, pek çok alanda hizmetleri Türkiye tarafından karşılanan Halep'in Cerablus ilçesinde, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) kurulan "İyilik Merkezi" açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a Türkiye'den giden yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda Anadolu Platformu bünyesinde açılışı gerçekleştirilen "İyilik Merkezi"nde Cerabluslular, gıda ve giysi ihtiyaçlarını mağaza konseptindeki merkezden seçerek alma imkanına kavuştu.

Merkez, ayrıca Cerablus'a giden yardımların daha operasyonel ve koordineli yürütülmesine de aracılık edecek.

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, merkezin açılışındaki konuşmasında, Suriye ve Türkiye'deki halkların geçmişten bu yana kardeşlik bağıyla birbirlerine bağlı olduğunu söyledi.

Artık Cerablus bölgesinde yüz yıllık ayrılığın bittiğini belirten Aldemir, şöyle konuştu:

"Bu savaş birçok acıyı bize yaşattı. Ama yüz yıllık yitik kardeşliğimizi, akrabalığımızı ve bu paylaşım ortamını yeniden bize kavuşturdu. Yıkılan şehirlerimizi, yerle bir edilen topraklarımızı geçmişte olduğu gibi yarın da yapacak bizleriz. Önemli olan bizlerin gönlünün, yüreğinin parçalanmamış olmasıdır. Bugün görmekteyiz ki; Müslümanın Müslümanı, insanın insanı katlettiği, birbirlerine gönüllerinde yer bırakmadığı bir sınırlandırmayı yaşıyoruz. Önemli olan gönlümüzün sağlamlığı, yüreğimizin genişliğidir. Yeni Suriye'yi, yeni Türkiye'yi birlikte imar edecek, inşa edeceğiz."

İYİLİKDER Başkanı İbrahim Bahar da kardeşlik hukukunun gereği olarak Cerabluslulara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Suriye halkını ellerinden tutmaya ve yaralarına merhem olmaya devam edeceklerini belirten Bahar, "Bundan sonra bu merkezde yardımlaşmaya devam edeceğiz. Bizler savaş başladığından bu yana kardeşlerimize yardımcı olduk. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Bu merkezimiz devamlı açık olacak ve yardımlara devam edecek." diye konuştu.

İYİLİKDER Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut Kaçmazer ise Suriyelilerin yaşadığı acıları yüreklerinde hissederek, sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Cerablus Meclis Başkanı Muhammed Habeş de Türkiye'deki yardımseverlere teşekkür ederek, "İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Türkiye, burada 3 okul ve hastane açtı. Bizim tüm ihtiyacımızı karşılamak istiyorlar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Merkezin açılışı dolayısıyla 700 ihtiyaç sahibine gıda ve giysi yardımı yapıldı.