Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Çaycuma'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün sözde "ilçe imamı" M.K'nın yanı sıra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, doktor, sağlık memuru, vergi memuru ile esnafın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da bazı dokümanlara el konuldu.