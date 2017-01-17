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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

17 Ocak 2017 Salı, 15:41

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Çaycuma'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün sözde "ilçe imamı" M.K'nın yanı sıra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, doktor, sağlık memuru, vergi memuru ile esnafın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da bazı dokümanlara el konuldu.

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