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Antalya Limanı'ndan 2,6 milyon ton ithalat ve ihracat

17 Ocak 2017 Salı, 15:42
Antalya Limanı'ndan 2,6 milyon ton ithalat ve ihracat

ANTALYA (AA) - Global Yatırım Holding AŞ'ye bağlı Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, geçen yıl Antalya Limanı'ndan yaklaşık 2,6 milyon ton ithalat ve ihracat gerçekleştiğini bildirdi.

Sert, Antalya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu, başlangıcı zor olsa da 2017'ye umutla baktıklarını söyledi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen 2016'yı bir önceki yıla göre bazı kalemlerde hafif büyüme ile kapattıklarını anlatan Sert, genel kargo yükte bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüme sağlandığını, konteynerde ise büyük bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Antalya Limanı'nın Batı Akdeniz'in çıkış noktası olduğunu ve Antalya'nın yanı sıra Isparta, Burdur, Konya'nın bir kısmı, Afyonkarahisar ve Denizli'nin ticaretinin büyük kısmının limandan yapıldığını kaydeden Sert, "2016 yılında Antalya Limanı'ndan 2,6 milyon ton civarında ithalat ve ihracat gerçekleşti." diye konuştu.

Çin'in, Türkiye'nin de dahil olduğu "Orta Koridor" isimli demiryolu projesini hayata geçirmek için çok ciddi bir yatırım planladığını anlatan Sert, şöyle devam etti:

"Çin bu proje ile bağlantılarını minimize ederek karayolu ve denizyolu ortak bağlantısıyla taşıma yapma konusunda trilyon dolarlık bir yatırım planlıyor. Bu projenin büyük bir ayağı Türkiye üzerinden geçiyor. Güney Çin'den yola çıkıp, Kazakistan, Afganistan'ın bir kısmı, Hazar Denizi'ni geçerek Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya mallarını taşımayı hedefliyorlar. 10-15 gün içinde Çin'den Avrupa'da her lokasyona ürünlerini ulaştırmayı hedefliyorlar. Bu projede önemli bağlantı noktalarından biri Türkiye. Sadece demiryolu değil, bunu denizyolu ile de birleştirecekler Kuzey Afrika'ya ulaştırmak üzere. Antalya da bu projede en uygun lokasyonlardan bir tanesi."

Antalya Limanı'nın daha da hareketlenmesi için demiryolunun çok önemli olduğunu kaydeden Sert, Antalya'da halen demiryolunun bulunmadığını, en yakın demiryolunun 90 kilometre uzaklıkta olduğunu hatırlattı. Sert, "Demiryolunun Antalya'ya inmesi bölge şehirler açısından da çok önem taşıyor. Düşünün 2,5 milyon ton mal taşıması halen karayolu ile gerçekleşiyor. Hem sürdürebilirlik hem de doğanın korunması açısından uygun değil. Düşük maliyetlerle demiryolu taşımacılığı yapılsa, limanımızdan yıllık yapılan ithalat ve ihracat rahatlıkla 5 milyon tona çıkar diye düşünüyorum." dedi.

Dünyanın her yerinden düşük maliyetlerle üretim yapılabildiğini, ülkelerin ancak lojistik maliyetle rekabet edebildiğini ifade eden Sert, lojistik maliyetleri aşağıya indirmenin tek yolunun demiryolu ağı olduğunu vurguladı. Sert, "Limana demiryolu gelse Burdur dahil İç Anadolu'nun büyük kısmının ürünleri Antalya'dan çıkış yapar ve daha uygun maliyetlerle taşıma yapılabilir." diye konuştu.

Antalya Limanı'ndan çıkışı yapılan yükün yaklaşık yarısının mermer olduğunu ifade eden Sert, bunu krom, manganez, kimya ürünlerinin takip ettiğini, ihracatı gerçekleştirilen ürünlerin yüzde 10-15'inin de tarım ürünleri olduğunu bildirdi.

Antalya Limanı'nın 40 yıllık bir liman işletmesi olduğunu, bu nedenle son 5 yılı altyapı, teknolojik yenilenmeye yatırım yaptıklarını kaydeden Sert, Antalya Limanı'nın bir limanda yapılacak tüm hizmetlerin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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