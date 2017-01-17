Vali Karaloğlu altınların sahte olduğu ilk görüşte anlamış

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kemer ilçesinde bir mağaraya dolandırıcılık amacıyla konulan sahte altınların görüntülerini kazıdan bir hafta kadar önce izlediğini ve altınların sahne olduğunu anladığını söyledi.

Karaloğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak eski fotoğraf makineleri ve haber geçme sistemlerinin bulunduğu müzeyi gezen Vali Karaloğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kemer ilçesindeki sahte altın olayının hatırlatılması üzerine bu tür bir dolandırıcılık olayına ilk kez rastlanmadığını belirten Münir Karaloğlu, "Türkiye'nin 7 coğrafyasında da bu tür defineciler var. Bu işe meraklı insan ülkemizde çok. Bu çok istismar edilen ve dolandırıcılığı çokça yapılan bir konu." dedi.

Kemer'deki olayda çok profesyonelce bir dolandırıcılık senaryosu yapıldığına dikkati çeken Karaloğlu, sahte altınların görüntüsü kazıdan bir hafta kadar önce jandarma komutanının güvenlik toplantısında kendisine gösterdiğini ifade etti.

Görüntüde altın denilen külçelerin pırıl pırıl parladığına işaret eden Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"(Size göre bu ne zaman oraya konulmuş) diye sordum. 'Her halde 100 yıllık falandır. Mübadele döneminden kalma altınlar olduğu düşünülüyor' dediler. Ben de '100 yıldır yerin atlında olan altın böyle parlar mı' dedim. Arkadaşlardan bir kısmı, adlarını vermek istemiyorum, 'Parlar' iddiasında bulundular. 100 yıldır orada olan altınla taşın hiçbir farkı olmaz. Çünkü üzerinde toz, toprak birikir. 100 yıllık altının görüntüsü öyle olmazdı. Bundan dolayı ben inanmadım ve 'Kesin sahtekarlıktır ama siz yine bir bakın' talimatını verdim. Olay benim dediğim gibi çıktı."

Altınların hala gerçek olduğunu düşünen ve kendisinden randevu almak isteyenler olduğunu belirten Karaloğlu, mağaradakilerin gerçek altın olduğuna kendisini inandırmış ve bunun hayalini kurmuş insanlar bulunduğunu dile getirdi.

- "Hedefimiz Rus pazarını 2017'de yeniden kazanmak"

Antalya'nın 2016'da yaşadığı sorunların en önemlisinin Rusya uçağının düşmesi olduğunu belirten Münir Karaloğlu, Antalya'nın bu olay nedeniyle en büyük pazarlarından birisini kaybettiğini vurguladı.

Olaydan en fazla Antalya'nın etkilendiğini ifade eden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Ağustosla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile yeniden ilişkileri geliştirmesi ve nihayetinde ambargoların kalkması sağlandı. Ekim ve kasım aylarında 480 bin civarında Rus turist şehrimizi ziyaret etmiş oldu. Ancak hedefimiz kaybetmiş olduğumuz Rus pazarını 2017'de yeniden kazanmak ve kentin taşıyıcı sektörü olan turizmi geliştirmek. 2017'den beklentimiz, 2016'dan çok daha pozitif. Çünkü en büyük pazarımız geri dönmüş olacak. Geçen yıl Batı Avrupa pazarıyla ilgili de kısmi sorunlarımız oldu. Bu sorunların da asıl sebebi Antalya değildi. Sorunlar farklı siyasi gerekçelerden kaynaklandı."

- "Büyük Antalya" şemsiyesi altında tanıtım



"Bu sorunlar karşısında ellerimiz bağlı duracak değiliz." diyen Vali Karaloğlu, Batı Avrupa pazarını da tamir etmek için ciddi bir gayret gösterildiğini bildirdi.

Karaloğlu, "Ülkemizle ilgili oluşturulmak istenen ve hiç hak etmediğimiz bir olumsuz algı var. Sebepleri siyasi olan ve reel hiçbir gerekçesi bulunmayan algı ve imajı düzeltmek için gayret ediyoruz. Bu ay sonu itibarıyla bir çalışma olacak. Uluslararası fuarlarda Antalya'yı artık daha farklı bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile anlaştık ve bundan sonra Antalya bir şemsiye marka olarak, uluslararası turizm fuarlarına bağımsız olarak katılacak. Artık parça parça olarak değil, 'Büyük Antalya' şemsiye markasıyla fuarlara katılacağız." bilgisini verdi.

AGC'nin Türkiye'de gördüğü 3-5 kurumsal gazeteciler cemiyetinden birisi olduğunu ifade eden Münir Karaloğlu, AGC'nin kurulduğu ulusal ve uluslararası ilişkilerle örnek bir cemiyet olduğunu kaydetti.

Toplantının ardından AGC Başkanı Mevlüt Yeni, ziyaret anısına Vali Karaloğlu'na bir kalem biblosu hediye etti.