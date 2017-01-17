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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin en önemli markası olan İstanbul'a bir gün bölücü örgüt, diğer gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüfi değildir. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını, meselenin üreticileri ve tüketicileri tedirgin ederek, ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz tarlada domates bir lira ama geliyor buraya çarşıya, pazara, eve aldığımız zaman yedi, sekiz liraya kadar çıkıyor. Ne bu, bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan "SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin eylemlerine, hedeflerine bakıldığında işin gerisinde "ekonomik bir mesaj" bulunduğunun görüleceğini ifade etti.

"Oradan sizi vurmak, çökertmek isterler." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en önemli markası olan İstanbul'a bir gün bölücü örgüt, diğer gün DEAŞ tarafından saldırılması tesadüfi değildir. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışın rasyonel sebeplere dayanmadığını, meselenin üreticileri ve tüketicileri tedirgin ederek, ekonomiyi yavaşlatmak olduğunu kim inkar edebilir? Bakıyorsunuz tarlada domates bir lira ama geliyor buraya çarşıya, pazara, eve aldığımız zaman yedi, sekiz liraya kadar çıkıyor. Ne bu, bu arada olanlar kimler? İnsaf, insaf. Bunları da konuştuk. 'Bu işe kesinlikle bir çözüm bulmamız lazım' dedik. Hep biz gençken bunları çok kullanırdık, 'aracı tefecilere lanet olsun' derdik. Şimdi buradaki hikaye aslında buraya dayanıyor."

Çiftçinin, bu konuda dikkatli olmasını isteyen Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tedbir alması, adımların buna göre atılması gerektiğini vurguladı.

Başbakanlığı döneminde fındıkta bu tür oyunların oynandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Fındığı depolara yığıp, parasını önceden ödeyenler var. Onlara 'alavereci' veya 'alavere' derler. Bunlar vatandaşın fındığını alırdı, vatandaş da tabii 'parayı peşin alıyorum' diye onlara fındığını verirdi. Ben hatta bir gün arkadaşlara söyledim, 'Bu iş' dedim 'Bir yere gidiyor, alavere, dalavere...Gelin devlet olarak depolar kuralım, biz bu fındığı devlet olarak alalım, parasını vatandaşın biz verelim. Hiç olmazsa vatandaş sömürülmesin.' dedim. Böyle bir süreç başlattık. Fakat vatandaş nedense bazı şeyler o anda aklına yatmıyor mu, ne oluyor, gene gidiyordu o alavereciye."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı bir görüşmede Rusya'ya domates, üzüm gibi ürünleri satmak istediklerini söylediğini ifade etti.

Putin'in bakanların daha sıkı görüşmeleri teklifinde bulunduğunu bildiren Erdoğan, dün akşamki toplantıda Rusya tarafıyla daha sıkı ilişkiler kurulmasını ve bu ürünlerde ihracatın artırılmasını dile getirdiğini anlattı.

Yerli paraya işaret eden Erdoğan "Biz onlardan alacağımızı Rus rublesiyle, onlar da bizden alacaklarını Türk lirasıyla almak suretiyle bu döviz kurunun baskısından da paralarımızı kurtaralım." ifadesini kullandı.

- "Garip tepkiler, oyunun bozulmasından kaynaklanıyor"

Suriye ve Irak'ta yaşananlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye ve Irak'ta geciktirildikçe geciktirilen operasyonların, bu ülke halklarının selameti ve hayrına değil, ülkemizi de içine alan daha büyük bir terör dalgasına zemin hazırlama niyetini taşıdığı artık gizlenemez bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye'nin sahaya inmesi karşısında gösterilen garip tepkiler, bu oyunun bozulmasından kaynaklanıyor. Mezhep çatışması senaryosuna ülkemizi de dahil etmek için gösterilen gayretleri, bu amaçla açılan hayat tarzı tartışmalarını çok iyi takip ediyoruz."

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptığı 14 yıllık dönemde kimsenin hayat tarzıyla ilgi ve ilişkilerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, isteyenin istediği gibi giyindiğini, yiyip içtiğini, eğlendiğini belirtti.

Kimseye müdahalelerinin olmadığını, bundan sonra da olmayacağını dile getiren Erdoğan, millete bu ülkede en ideal yaşam alanlarını hazırladıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gazetelerde yer alan manşetleri hatırlatan Erdoğan, "Daha belediye başkanıyım İstanbul'da. Hemen ilk atılan manşetler şu oldu; 'İstanbul'da otobüslerde kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı yerler ayarlanıyor.' dediler. Böyle bir şey gördünüz mü, duydunuz mu? Ondan sonra 'trenlerde' dediler. Hatta o arada, yanılmıyorsam Pendik'te mi ne, bir kardeşimiz, vatandaşımız trenden düştü, dediler ki bak, 'Başı açık diye attılar.' Bu ülkede bu kadar hakikaten gaddarca maalesef saldıranlar var. Düşünceye, fikre saygısı olmayanlar var." diye konuştu.

- "Meydan okuyorum"

Suriye'deki muhalif grupları Türkiye'ye karşı tahrik etmek için oynanan oyunları, çıkartılan dedikoduları bildiklerini aktaran Erdoğan, aynı şekilde 6-8 Ekim olayları sırasında Kürt vatandaşlar üzerinde oynanan oyunların da hafızalarda olduğunu kaydetti.

Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hani bunlar diyor ya; 'Biz Kürtlerin temsilcisiyiz.' Yalan söylüyorlar. Ben, Kürt kardeşimi beni yaradan Allah, ne emrediyor ondan dolayı severim. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severim. Bizim inancımızda Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Roman'ı, Boşnağı böyle bir ayrım var mı? Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Bizim birliğimizin, beraberliğimizin altında zaten yatan ilke bu. Ama bunlar, bunu yapamazlar. Biz Hakkari'ye havalimanı yapıyoruz, adam gidiyor havalimanını vuruyor. Iğdır'a yapıyoruz, aynı. Kars, Ağrı hiçbir ayrım yok. Bu hizmetlerin hepsini buralara götürdük. Ben şimdi buradan açıkça meydan okuyorum; Bütün bu terör örgütleri elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü bize göre, 'Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır / Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. "

Erdoğan, milletle birlik olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştıracaklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2013 yılında Gezi olaylarında sokakları ateşe veren vandallara nasıl meydanı bırakmadıysak, 17-25 Aralık'ta hukuk darbesi yapmak için kapımıza dayananlara nasıl eyvallah etmediysek, mahalli idareler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinde bizi yıkmaya çalışanlara nasıl fırsat vermediysek, 15 Temmuz'da darbe yapmak için harekete geçenleri nasıl milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattıysak, Suriye'de sınırımızda terör bölgesi oluşturmaya çalışanların heveslerini nasıl kursaklarında bıraktıysak, ekonomide kurulan tuzakları, Suriye ve Irak'ta yazılan senaryoları, bölgemizde oynanan oyunları da aynı şekilde yerle yeksan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oyunları bozmak için tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek millet zemininden kopmamak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmak için atılan her taşın, duvarları daha da sağlamlaştırdığını kaydetti.

- Törenden notlar

Törene Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis, Mardin, Adana, Denizli'ye telekonferans yoluyla canlı olarak bağlantı kurulduktan sonra Sosyal Güvenlik ve İş-Kur hizmet binalarının açılışını Müezzinoğlu, Elvan, Akdağ, Çelik ve Turan ile kurdele keserek gerçekleştirdi.

(Bitti)