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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yakışır:

17 Ocak 2017 Salı, 15:52
Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yakışır:

BİTLİS (AA) - Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, "Türkiye'nin dik durması demek, ümmetin dik durması demektir. Bunu herkes görüyor." dedi.

Medeniyet Platformunca, Bitlis Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Yakışır, Türkiye ve ümmet için el birliği ile çalışmaları gerektiğini söyledi.

Terör örgütü FETÖ'nün, Türkiye'nin en büyük baş belası olduğunu ve dış mihrakların desteğiyle büyüdüğünü belirten Yakışır, "Sözde 'ihlas, samimiyet, Kur'an, hadis ve mukaddesat' dediler. Sayısal olarak çok büyümediler ama etki alanları çok yüksek oldu. Kirli oyunlarla ülkemizi Allah muhafaza neredeyse işgalcilere teslim edeceklerdi. Bunun için sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Her alanda bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi var." diye konuştu.

Yakışır, Türkiye'de her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Hep beraber hareket edilmezse Türkiye'nin daha büyük sıkıntılar yaşayabileceğini vurgulayan Yakışır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte hareket ederek dışarıya daha güçlü bir ses verdiğimiz zaman inanın yakın komşularımız ve illerimiz bizi örnek alacaktır. Bu yelpaze bütün ülkeye dağılacaktır. Türkiye'nin dik durması demek, ümmetin dik durması demektir. Bunu herkes görüyor. Kesinlikle beraber yürümemiz lazım. Memleketi ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Önemli olan aynı çatı altında hizmet etmektir."

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