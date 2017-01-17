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"Hep daha fazlasını istemek zorundayız"

17 Ocak 2017 Salı, 15:59
"Hep daha fazlasını istemek zorundayız"


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u 2-1 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, "Şu an olumlu bir havamız var ama bu sadece bir başlangıç, hiçbir şekilde yeterli değil. Hep daha fazlasını istemek zorundayız." dedi.

İldiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci devresine kazanarak başlamanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Büyükşehir Gaziantepspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren İldiz, "Şu an olumlu bir havamız var ama bu sadece bir başlangıç, hiçbir şekilde yeterli değil. Hep daha fazlasını istemek zorundayız. Eksiklerimizi gidermeliyiz." diye konuştu.

Yücel İldiz, 18. haftada Altınordu ile önemli bir müsabaka yapacaklarını belirterek, "Ligin en genç, dinamik takımlarından biriyle oynayacağız. Daha konsantre olmamız gereken bir müsabaka. Bu nedenle çalışmalarımıza başladık, bunun bilinciyle çalışıyoruz. Çok dikkatli olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Puan hesaplarının tutması için iç saha maçlarını kazanmaları gerektiğini vurgulayan İldiz, bu anlamda taraftardan destek beklediklerini kaydetti.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 75. Yıl Futbol Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Büyükşehir Gaziantepspor karşısında forma giyen oyuncular, idmanda diğer futbolculardan ayrı çalıştı.

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