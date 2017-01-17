17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehit polis doğum gününde toprağa verildi

17 Ocak 2017 Salı, 15:59
Şehit polis doğum gününde toprağa verildi

OSMANİYE (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Ava (29), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Toprakkale ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı, dua edildi.

Yakınlarının taziyeleri kabul etmesinin ardından şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, Kışla Mahallesi Mezarlığına götürüldü.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Osmaniye Valisi Kerem Al, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Eşinin polis şapkasını takan 3 aylık hamile Gülseren Ava ile şehidin annesi Fadime Ava güçlükle sakinleştirildi.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi, Kışla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit polis memuru Mahmut Ava'nın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında, polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de kayıtlı işsiz sayısı 17 bin 685
YEREL

OSMANİYE'DE KAYITLI İŞSİZ SAYISI 17 BİN 685
Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI

Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ POLİSE YÖNELİK SALDIRI

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 92'nci yılı
YEREL

ATATÜRK'ÜN OSMANİYE'YE GELİŞİNİN 92'NCİ YILI

Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL

OSMANİYE TİCARET BORSASI
Çadırlarda yaşayan Suriyelilere sıcak yemek
YEREL

ÇADIRLARDA YAŞAYAN SURİYELİLERE SICAK YEMEK
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ