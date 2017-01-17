Batman'dan Haleplilere yardım

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BATMAN (AA) - Batman'da Türk Kızılayı öncülüğünde toplanan bir tır yardım malzemesi, Haleplilere gönderildi.

Batman Valisi Ahmet Deniz, tırın hareketinden önce düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün Türk Kızılayı öncülüğünde toplanan yardımları taşıyan üçüncü tırın gönderileceğini söyledi.

Türkiye genelinde Kızılay'ın yaklaşık 2 bin tır yardımı Haleplilere gönderdiğini belirten Deniz, şöyle konuştu.

"Bizim medeniyetimiz bir başkalarının medeniyeti gibi değil. Bizim medeniyetimizin temelinde merhamet var. Merhametin olmadığı bir medeniyetten bahsetmek mümkün değilidir. Bu coğrafyada bizi biz yapan en önemli değer, merhamet, insana verdiğimiz değer, hoşgörü, sevgi ve kardeşliktir. Hem kendi içimizde hem kendi dışımızda bunu yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'ye yaklaşık 3 milyon Suriyelinin sığındığına dikkati çeken Deniz, "Devletimiz bugüne kadar 10 milyar doların üzerinde katkı sağladı." dedi.

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ ise "Batman şubesi olarak her 10 günde bir tır gönderiyoruz ama Türkiye geneli 2 binin üzerinde tır gönderildi." ifadesini kullandı.

Daha sonra yardım malzemeyi taşıyan tır hareket etti.