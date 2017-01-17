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ISPARTA (AA) - Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası, 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe, şampiyonayla ilgili Isparta Polisevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Vali Günaydın, yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların Isparta ekonomisine ve şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Şampiyonaya gelecek sporcuların, gittikleri yerlerde Isparta'nın güzelliklerini anlatacağını belirten Günaydın, bu durumun kendileri açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Boksun Isparta'da gelişmiş bir spor branşı olduğunu belirten Günaydın, "Çok önemli ve geniş katılımlı bir organizasyon olacak. Isparta'nın bu gibi büyük organizasyonları yapabileceğini göstermek istiyoruz. Amacımız sadece boks müsabakalarının değil, diğer spor branşlarının da ilimizde yapılabileceğini göstermek." dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alatepe ise bu yıl yıldızlar kategorisinde, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların, bu organizasyonda belirleneceğini ifade etti.

Geçen yıl Marmaris'te düzenlenen şampiyonaya antrenörlerle birlikte 700 kişinin katıldığına değinen Alatepe, "Buraya 600'ün üzerinde sporcu, 250 civarında yönetici bekliyoruz. Ayırca hakem ve antrenörlere seminer koyduk. Tahminen 250 kişi de oradan gelecek." diye konuştu.