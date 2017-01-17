Şehit oğlunun nişan yüzüğünü boynunda taşıyor

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TOKAT (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın annesi Asuman Şerbetçi, oğlunun nişan yüzüğünü boynunda taşıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 21 Aralık'ta şehit olan Yalçın, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verilmişti. Yalçın'ın asker arkadaşı, şehidin kendisine emanet ettiği nişan yüzüğünü annesine teslim etti. Anne Şerbetçi de yüzüğü kolyeye takarak boynunda taşımaya başladı.

Erbaa ilçesinde yaşayan şehit annesi Asuman Şerbetçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun nişan yüzüğünü taktıktan 24 gün sonra şehit olduğunu söyledi.

Oğlu yaralandığında hastaneye götürülürken nişan yüzüğünü arkadaşına teslim ettiğini bildiren Şerbetçi, "Bu yüzüğü al anneme ver' demiş. Bana vefatından 2-3 gün sonra getirdi. Ben de kolye ile boynuma taktım. Ömür boyu da orada duracak." dedi.

Oğlu ile son görüşmelerini anlatan Şerbetçi, şunları kaydetti:

"Bana telefon açtı, 'Anne üstümü başımı hazırlayın. İstanbul'dan uçakla Samsun'a, oradan Gaziantep otobüsü ile Amasya'ya geleceğim. Beş dakika otobüs duracak, o zaman eşyalarımı alırım' dedi. Ben de işten izin alıp Amasya'ya gittim, çocuğumun eşyasını verdim. Son görüşüm o zaman oldu. 10 dakika öptüm, sarıldım. 'Annecim hakkını helal et, anneannem de sen de kendinize iyi bakın' diyerek ayrıldı."

Anne Şerbetçi, teröre tepki göstererek, "Benim canım yandı, başka annelerin yanmasın. Operasyonda birçok askerimiz var. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.