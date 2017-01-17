Yörük kültürü araştırılacak

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Yörük kültürünü oluşturan temel etmenleri araştırmak, bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek, incelemek ve eserler vermek amacıyla Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) kuruldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, YÖRKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve yörük kültürü ile ilgili Antalya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, rektörlük senato salonunda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Ünal, yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün araştırılmasına öncülük ettiklerini söyledi. Antalya'nın, Yörük kültüründe önemli merkezlerden olduğunu ifade eden Ünal, "Batı Akdeniz Bölgesi, Orta Akdeniz, Adana, Toroslar boyunca Yörükler bulunmaktaydı. Bu sayı gittikçe azaldı. Zamanla yerleşik hayata geçtiler." dedi.

Üniversite olarak Yörük kültürünün akademik yönünü ele alacaklarını kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"Bu geleneği devam ettirenler var. Bu tür merkezlerin kurulması, unutulmaya yüz tutmuş ama kültürümüzde tarihimizde olan bu kültürün araştırılması yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması açısından önemli bir işlev görecektir. Bu kültürün parçası olabilecek her öğretim üyemiz, bu projede yer alıyor. 20'den fazla Yörük Türkmen derneği var. Biz akademik tarafına el atmış oluyoruz. Bu tarafı da biz tamamlamış olacağız." dedi.

- Yörüklük Türk milletinin kültürüne uygun

YÖRKAM Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu ise konar-göçer kültürün kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti. Yörük kültürünün Türk milletinin kültürüne uygun olduğunu ifade eden Uslu, Yörük nüfusunun yoğun olduğu Antalya'da böyle bir merkezin kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Merkezin sadece ulusal değil, uluslararası alanda da çalışmalar yapacağını anlatan Uslu, şunları söyledi:

"Türklerin Orta Asya'dan geldiği yolu sürmek istiyoruz. Horasan'dan Anadolu'ya Türklerin yol haritası, sosyolojisi nasıl oluşmuş bu kültürün çalışmasını yapacağız. Bölgesel olarak Türk dili ağız çalışması, Türk lehçeleri ile ilgili bir birlik beraberlik oluşturmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce, çocukluk dönemimizde Yörük olduğumuzu söylemekten imtina ederdik. Öyle günlerden bugünlere geldik. Bu kültürü bugün gelecek nesillere aktarmanın çabası içerisindeyiz."

Konar göçerliği sürdüren 500 aile kaldığını anlatan Uslu, bunlardan 200'ünün Sarıkeçili olduğunu, toplamda 2 bin 500 kişilik bir nüfusu oluşturduklarını kaydetti. Uslu, konar-göçerlerin bu kültürü sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerle diyaloglar kurduklarını ve Yörüklerin göç zamanlarında muhtarlara ödedikleri yol parası sorununun çözüldüğünü belirtti. Uslu, yörüklerin bin yıl önce de kullanılan öz Türkçe kelimelerin bugün bazılarını kullandığına işaret ederek, bu kültürün mutlaka koruma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman da bu alanda büyük bir boşluğun giderildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Duman, "Yörük kültürü Türk kültürünün özünü teşkil eder. Aslında bu bir öze inme projesidir. Türk kültürünün ayağa kalkışının bir zaferidir." diye konuştu.



