Vali Toprak, kanaat önderleri ile bir araya geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentteki kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantı öncesi konuşan Vali Toprak, devlet idaresinde kamu bürokrasinin yanı sıra kanaat önderleri ve halkın gözünde önem kazanmış, sözü dinlenen kişilerle bir araya gelmenin çok faydalı olacağını değerlendirdiklerini belirten Toprak, şöyle devam etti:

"Akıl akıldan üstündür, diyoruz. Siz bizim gözümüz, kulağımız oluyorsunuz. Vatandaşın tansiyonunu bize aktarıyorsunuz. Bizim kanaatimizi, düşüncemizi vatandaşa aktarıyorsunuz. Atladığımız yerleri siz bize hatırlatıyorsunuz. Yerine göre biz sizi bilgilendiriyoruz, yön veriyoruz, yerine göre siz bize yön veriyorsunuz. Böylece ortak akıl sayesinde hizmet, asayiş, huzur manasında daha iyi noktalara gelebilmek için hepimiz ortak çaba içine giriyoruz."

Düzenledikleri toplantıların çok faydalı olduğuna inandıklarını belirten Toprak, devletin, hükümetin yönetim anlayışının bu yönde olduğunu ifade etti.

Toprak, "Konuları sadece bir açıdan değil, her açıdan değerlendirerek en doğrusunu, en verimlisini ve vatandaşa en faydalısını bulmak istiyoruz. Her türlü fikre açık olduğumuz için bu toplantılardan çok istifade ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımla bunları not ediyor ve hayata geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Hakkari'de gayet huzurlu bir ortam var"

Hakkari'de devletin ve sivillerin önde gelen kişilerinin bir arada görüntü vermesinin bile çok önemli olduğunu aktaran Vali Toprak, bunun birlik, bütünlük ve dayanışmanın kuvvetli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Vali Toprak, şunları söyledi:

"Bu, birlik bütünlüğümüzün, dayanışmamızın ne kadar kuvvetli olduğunun göstergesidir. Hakkari'mizde gayet huzurlu bir ortam var çok şükür. Vatandaşımızın nefes aldığını görüyoruz. Esnaf ziyaretinde, okullara gittiğimde, sokakta yürüdüğümde herkesin gözündeki umut, mutluluk, huzuru gerçekten göze çarpacak şekilde dikkatimi çekiyor ve bizi çok memnun ediyor. Bunu sürdürmek en büyük amacımız."

Kentte bulunmalarının tek amacının Hakkari ve Hakkariliye hizmet olduğunu belirten Toprak, hizmetleri yapabilmek için huzurun sağlanması gerektiğini vurguladı.

Toprak, şunları kaydetti:

"Bunu da sağlamak burada bulunan kişilere düşüyor. Emniyetimiz, Jandarmamız, Kara Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz çok ciddi bir çalışma, amansız bir mücadele yürütüyor. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayatlarını ortayla atarak mücadelelerine devam ediyorlar. Bizler bu çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımızın refah seviyesinin artırılması için çaba gösteriyoruz. Sizler de bizim yanımızda olarak bu görevinizi yeteri kadar yapıyorsunuz. Birlik ve beraberliğimiz sürdürmemiz ve temin etmemiz için sizin çaba, hassasiyet içerisinde olmanız yeterli."

Daha sonra konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, belediye çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcıları Hasan Ongu ile Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kentteki kanaat önderleri katıldı.