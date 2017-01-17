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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki FETÖ/PDY soruşturması

17 Ocak 2017 Salı, 16:30

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Şubat 2014'te yaptığı "İnlerine gireceğiz" açıklamasına karşılık, kendilerine "hakaret edildiği" gerekçesiyle tazminat davası açan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY kapsamında haklarında soruşturma başlatılan 21 şüpheliden gözaltına alınan 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanıklardan S.T, S.A, A,D, M.S, A.K ve İ.K, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer sanıklar N.K, N.Ö. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Şubat 2014'teki "İnlerine gireceğiz" açıklamasının ardından Antalya'da 21 kişi, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Antalya Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, zanlıların FETÖ/PDY'ye mensup oldukları, örgüte üye temin ettikleri, mali destekte bulundukları ve özel iletişim yöntemleri ile örgüt faaliyetlerini, emir ve talimatlarını takip ederek örgüte destek sağladıkları tespit edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 9 şüpheli hakkında işlem yapılmış, haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 zanlıdan 9'u da 10 Ocak 2017'de polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üç zanlının yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

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