17 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İdil'deki cinayetin zanlısı yakalandı

17 Ocak 2017 Salı, 16:36

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde 18 yaşındaki Fırat Oktan'ı öldürdüğü iddiasıyla aranan A.İ, Sarp Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Çığır köyü yakınlarındaki benzin istasyonunda 7 Aralık 2016 günü Fırat Oktan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde A.İ'nin, Y.İ. adına sahte pasaport düzenleterek, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu belirlendi. Bunun üzerine konu ile ilgili kara, hava ve deniz gümrük kapılarına bilgi verildi.

Şüpheli A.İ. 14 Ocak 2017 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesi yakınlarındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada Y.İ. adına düzenlenmiş sahte pasaportla yakalandı.

Zanlı A.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İLGİLİ HABERLER

İdil'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

İDİL'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Şırnak Müftülüğü'nde devir teslim töreni
YEREL

ŞIRNAK MÜFTÜLÜĞÜ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ
Şırnak'taki terör mağdurlarına yardım
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ TERÖR MAĞDURLARINA YARDIM
&quot;Anne Oteli&quot; 4 bini aşkın hamileye kapılarını açtı
YEREL

"ANNE OTELİ" 4 BİNİ AŞKIN HAMİLEYE KAPILARINI AÇTI
&quot;Anne Oteli&quot; 4 bini aşkın hamileye kapılarını açtı
YEREL

"ANNE OTELİ" 4 BİNİ AŞKIN HAMİLEYE KAPILARINI AÇTI
İdilli sporcunun başarısı
YEREL

İDİLLİ SPORCUNUN BAŞARISI